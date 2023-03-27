Malatya'da depremzedeler için 4 bin 301 çadır ve 7 bin 200 konteyner kuruldu

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MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte 4 bin 301 çadır ile 7 bin 200 konteyner kurulduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 156 bin 502 binanın bulunduğu kentte 45 bin 437 binanın, 403 bin 606 bağımsız bölümden de 134 bin 802'sinin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Şu ana kadar 108 bin 235 konut ile 19 bin 672 ticarethanenin yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun belirlendiği aktarılan açıklamada, depremlerin ardından kentte 73 bin 945 çadırın dağıtıldığı, 4 bin 301 çadır ile 7 bin 200 konteynerin kurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, kentte yıkılan binalardan 1282'sinin enkazının kaldırıldığı ifade edildi.



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