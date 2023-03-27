Malatya’da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 4’ü öğrenci 5 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya’nın Darende ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, H.O’nun (37) kullandığı 44 S 6273 plakalı öğrenci servisi, Mengelis Mahallesi mevkisinde dereye devrildi.

Servistekiler, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kazada yaralanan şoför ve 4 öğrenci, sağlık ekiplerince Darende Hulusi Efende Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Y.S. (11) ve şoför H.O. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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