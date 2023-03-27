Deprem bölgesi Malatya'da 3 hırsızlık zanlısı gözaltına alındı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde iş yeri ile ikametlerden yapılan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlatıldı.



İlçe merkezinde 2, jandarma bölgesinde ise 1 adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 400 bin lira değerinde 8 ev tipi kombi, 1 sanayi tipi kombi, 2 çamaşır makinesi, 1 bulaşık makinesi, 1'er otomatik av tüfeği, jeneratör, kamera, televizyon, çelik kasa, fırın, 4 elektrikli şofben, 2'şer cep telefonu, monitör ve yazıcı ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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