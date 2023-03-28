Depremzede öğretmen, çocuklara konteynerde gönüllü ders veriyor

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MALATYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'da kendisi de depremzede olan öğretmen, konteynerde çocukları eğitiyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesindeki Hayrettin Sönmezay İlkokulunda sınıf öğretmenliği yapan Nevzat Aslan, 6 Şubat'taki depremlerde evi hasar görünce ailesiyle önce Kayseri'ye ardından Aydın'a gitti.

Malatya'da kurulan konteyner kentteki okullarda öğretmen bulmakta güçlük çekildiğini öğrenen Aslan, depremden etkilenen çocukların eğitiminin aksamaması için gönüllü olarak memleketine döndü.

Kendisi de konteyner kente yerleşen öğretmen Nevzat Aslan, her gün üç sınıfın öğrencilerine eğitim ders anlatıyor.

Aslan, AA muhabirine, deprem sonrası farklı illerde çalışma imkanı olmasına rağmen Malatya'ya döndüğünü anlattı.

Konteyner kentte okula gitme imkanı bulamayan öğrencilere her gün üçer saat ders verdiğini aktaran Aslan, şöyle konuştu:

"Bu ülke bizim, bu il bizim. Biz kaçarsak kim gelecek buraya. Malatya'ya Malatyalı destek vermezse başka illerdeki öğretmenleri çağırmak benim açımdan doğru bir şey değil. Okul müdürümüz gruptan mesaj atmıştı, gönlüm el vermedi ve tekrar döndüm. Hemen beni yazmalarını istedim, milli eğitimden beni aradılar. Kendi özel aracımızla geldik, az hasarlı evimize girdik, dün de buradaki öğretmenlere konteyner verildi. Şimdi konteynerimizde yaşıyoruz."

Öğrenciler de konteyner kentteki okulda eğitimlerinin devam etmesinden mutluluk duyduklarını belirterek, öğretmenlerine teşekkür etti.

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