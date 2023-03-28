Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 4 bin 442 yıkık, 948 acil yıkılacak yapının bulunduğu, enkaz kaldırma çalışmalarının acil yıkılması gereken yapıların yıkılması ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapılara ait enkazın kaldırılması olmak üzere iki şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, acil yıkılacak yapıların yıkımı ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapıların enkazının kaldırılmasının sözleşme imzalanan yüklenici firmalar ve kamu araçlarıyla gerçekleştirildiği, 188 ekskavatör ile 677 kamyonun çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1447 yıkık ve acil yıkılacak yapıda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

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