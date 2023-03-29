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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Gezen Sinema", Malatya'da depremzede çocukları ağırlıyor

AA

"Gezen Sinema", Malatya'da depremzede çocukları ağırlıyor

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle oluşturulan "Gezen Sinema" tırı, Malatya'daki depremzede çocuklar için eğlendirici etkinliklere ev sahipliği yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen ve aileleriyle konteyner kentlerde yaşayan Malatyalı çocuklar için psikososyal etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 2017 yılından bu yana Türkiye'yi gezerek çocuklar için eğlendirici etkinliklere ev sahipliği yapan Gezen Sinema, Malatyalı depremzede çocukları ağırlıyor.

Gruplar halinde günde yaklaşık 700 çocuğun katıldığı etkinliklerde çocuklar, çizgi film ve animasyon gösterilerini izliyor, dans ediyor ve şarkılar söylüyor.

Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen, AA muhabirine, Gezen Sinema tırının bugüne kadar 75 il ve 700 ilçe dolaştığını, 1,5 milyondan fazla çocuğa ulaştığını, depremlerin ardından programı 11 ilde yoğunlaştırdıklarını belirtti.

Deprem bölgesindeki çocuklara sarılmak, onları güvende hissettirmek ve sosyalleşmelerine yardımcı olmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Gözen, şöyle konuştu:

"Günlük ortalama 600-700 çocuğa ulaşıyoruz, bu büyük bölgelerde 1000'in üzerine çıkıyor. Deprem bölgesinde şu ana kadar ağırladığımız çocuk sayısı 17-18 bin oldu. Çocuk yüreği her zaman başka, çabuk unutabiliyor, çabuk adapte olabiliyor. İçeride zaten farklı bir ortama giriyorlar, buna ihtiyaçları da var zaten. Eğitimi, kültür ve sanatla birleştirerek çocuklarla bütünleşmeye çalışıyoruz."


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