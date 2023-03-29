Malatyalı terzi, enkazdan çıkardığı dikiş makineleriyle hayata tutunmayı planlıyor

MALATYA (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU / KADİR YILDIZ - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde terzilik yapan ve depremlerde evi ağır hasar alan, iş yeri yıkılan 75 yaşındaki Kazım Alagöz, enkazdan çıkardığı dikiş makineleriyle hayata tutunmayı planlıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan Kazım Alagöz, AA muhabirine, 20 yıl önce yaptırdığı tek katlı evine arkadaşının yönlendirmesiyle ikinci kat çıktığını anlattı.

Depremlerde evinin üst kattan kaynaklı hasar aldığını ve yılların birikimini bir anda kaybettiğini belirten Alagöz, şunları aktardı:

"İkinci kat yıkılınca alta baskı yapmış, altı da yıprattı ve yıktı. İkinci kata gerek yoktu, 4 nüfustum, alt kat beni idare ediyordu. Bahçeli, gören hayran kalıyordu. Çiçekler, ağaçlar, şu güzellikler... Bir anda üstü yaptık, hem param gitti hem de evim gitti. Temeli sağlam. Üstü yapmasaydım alta bir şey olmayacaktı. Vallahi arkadaşımın kurbanı oldum."

- Enkazdan dikiş malzemelerini çıkardı

Çalışmayı çok sevdiğini, terzilikten kazandığı parayla evini yaptığını, çocuklarını okuttuğunu dile getiren Alagöz, iş yerinin enkazından bazı malzemeleri çıkardığını söyledi.

Alagöz, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde dikili ağacım, bağım, bahçem yok. Bir emekli maaşım var. Emekli oldum işte hepsi bu. Can kaybımız yok ama servetimiz, bu yaşa kadar birikimimiz bir anda gitti. Terzi dükkanında o kadar malzemem vardı, hepsi mahvoldu gitti. İki tane makinemiz kalmış. O da kırık dökük, işte bir yer verirlerse bu konteyner yapılan yerlerden, devam ettireceğim. Mesleğim bu, başka şansım yok."





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