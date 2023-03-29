Denizli'den gelen gezici kütüphane Malatyalı depremzedelerin kitap ihtiyacını karşılıyor

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MALATYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'ya Denizli'den gönderilen gezici kütüphane, "asrın felaketi"nden etkilenen çocuklara ve yetişkinlere hizmet veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören Malatya'da kurulan konteyner kentte yaşayan depremzedeler için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Denizli Halk Kütüphanesine bağlı gezici kütüphane gönderildi.

Konteyner kente gelen Özay Gönlüm Gezici Kütüphanesi, yetişkin ve çocukların vakit geçirmesi için farklı etkinlikler sunarken isteyenlere ise ödünç kitap veriyor.

Depremzedeler okudukları kitapları 15 gün içerisinde teslim ederek farklı kitaplara ulaşabiliyor.

Kütüphane yetkilisi Ömer Faruk Özkul, AA muhabirine, İnönü Üniversitesi karşısındaki konteyner kentin kurulmasından itibaren burada faaliyet gösterdiklerini anlattı.

- Konteyner kentteki 3 bin depremzede kütüphaneden istifade etti

Özellikle çocuklar için eğlenceli etkinlikler gerçekleştirdiklerini, günde 100'e yakın çocuk ile 45-50 civarı yetişkinin kütüphanelerinden istifade ettiğini dile getiren Özkul, şöyle konuştu:

"Zaten çok fazla bir aktivite fırsatı olmadığı için genelde burası çok fazla talep görüyor, özellikle çocuklar çok geliyorlar. Çocuklar izlemeye, oynamaya ve okumaya geliyorlar. Kitapları ödünç alıp okuduktan sonra 15 gün içinde geri getiriyorlar. Bizim burada belirli bir mesai saatimiz yok, sabah 08.30 gibi açıyoruz, akşam ne zaman sakinleşirse ortalık kapatıyoruz. Akşam genelde yetişkinler geliyor, onlarla beraber ziyaretçi sayımız 150 kişiyi buluyor. Bugüne kadar 3 bin kişiyi bulmuştur. Gerek yetişkin gerekse çocuklarımızın bu travmayı atlatması, kültürel ve eğlenceli aktivitelere yönlenmelerinin sağlanması için buraya geldik. Ödünç kitap veriyoruz, okuma etkinlikleri, çeşitli sanatsal etkinlikler yapıyoruz."

Kütüphaneyi ziyaret eden öğrencilerden Samet Aktaş, kütüphanede vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Depremden etkilendik, buraya gelip kitap okumaya zaman ayırıyorum. Eğlenceli geliyor, herkese öneriyorum. Genellikle aksiyon ve geçmişe dayalı kitapları seviyorum. Bu kütüphanenin olması çok güzel bir şey, sürekli kitap okuyorum." dedi.





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