Malatya'da depremlerde ağır hasar gören minare kontrollü şekilde yıkıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya’nın Darende ilçesinde, ağır hasarlı bir caminin minaresinin yıkımı gerçekleştirildi.

6 Şubat'taki depremler nedeniyle hasar tespit çalışması yapan ekipler, Mehmet Salih Camii’nin minaresinin yıkılmasına karar verdi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şerefesine halat bağlanan minare, iş makinesiyle yıkıldı.

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