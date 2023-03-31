Malatya'da kar yağışı etkili oldu

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede bir süredir etkili olan sağanak sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Bir süre etkili olan kar yağışı, ilçede çiçek açan kayısı ağaçlarını beyaza bürüdü.

Kentte son günlerde etkili olan soğuk hava, üreticileri zirai don konusunda endişelendiriyor.









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