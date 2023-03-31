Depremzede engelli gence sürpriz doğum günü kutlaması

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MALATYA (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da bir anaokulunda ailesiyle kalan engelli Baturalp Tokay'a, 21'inci doğum günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince sürpriz parti yapıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, depremin insanlarda bıraktığı psikolojik izleri unutturmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ekipler, evlerinin depremde hasar görmesi nedeniyle bir anaokulunda ailesiyle kalan engelli Baturalp Tokay'a 21'inci doğum gününde sürpriz yapmaya karar verdi. Ekipler, pasta ve hediyelerle anaokuluna geldi.

Bazı görevlilerin anaokulundaki ışığı kapatmasının ardından bir personel de üzerinde mumlar bulunan pastayla salona giriş yaptı.

Pastadaki mumları üfleyerek söndüren Tokay, ekiplere teşekkür ederek anaokulunda kaldığı depremzede çocuklarla doğum gününü kutladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Tokay ve çocuklara hediyeler verildi.

- Afetzedelere psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, AA muhabirine, Malatya'da göreve 15 Şubat 2022'de başladığını, bir hafta sonrasında Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş'in kentteki programında Baturalp ile tanıştıklarını hatırlattı.

Geçen yıl kendisini doğum gününe davet eden Baturalp'in 20'nci yaşını evlerinde, bu yıl ise doğum gününü depremin gölgesinde kutladıklarını belirten Sökmen, şöyle konuştu:

"Baturalp'in ailesiyle kaldığı anaokulunda diğer depremzede çocuklara da hediyeler alarak bu anlamlı günü kutlamak istedik. Baturalp umarım memnun kalmıştır. Ekiplerimiz 53 gündür sahada çadırları, konteyner kentleri geziyorlar. Psikososyal açıdan desteğe ihtiyacı olan her vatandaşımıza dokunmaya çalışıyoruz. İnsanların morale ihtiyacı var. Baturalp'e bundan sonraki hayatında başarılar, mutluluklar diliyorum. Rabbim tüm insanlara böyle büyük afetler yaşatmasın."

Baturalp Tokay ise doğum günü sürprizinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Anne Handan Tokay, sıkıntılı günlerde bu sürprizin kendilerine moral olduğunu söyledi. Baba Selahattin Tokay da "Allah devletimizden razı olsun, böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadı." ifadelerini kullandı.





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