Depremin yıkıma neden olduğu Doğanşehir'de 2 konteyner çarşı kuruluyor

MALATYA (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 2 konteyner çarşı kurulması için çalışmalar devam ediyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin en çok etkilediği ilçelerden Doğanşehir'de, bir yandan barınma sorununun çözülebilmesi için konteyner kent yapımı sürerken diğer yandan da ekonomik hayatın devam etmesi için konteyner çarşı kuruluyor.

İlçe merkezinde 50 konteynerin yerleştirildiği birinci çarşıda çalışmalar son aşamaya geldi, diğer çarşıda ise zemin düzenlemesi yapılıyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, ilçede 2 konteyner çarşı yapımının sürdüğünü, ilkinin zemininin hazırlandığını ve bazı konteynerlerin yerleştirildiğini söyledi.

Zelyurt, "Şu anda 50 konteyner indi. Elektrik bağlantıları ve abonelikleri yapıldıktan sonra komisyon oluşturup esnafa bu konteynerleri kurayla teslim etmeyi düşünüyoruz. Esnaf odası esnaflardan talepleri alacak." dedi.

- İkinci çarşıda 68 esnaf faaliyet gösterecek

Konteyner çarşı kurulacak alan için arsa sahibi vatandaşların, "Memleketimize katkımız olacaksa konteyner çarşı yapabilirsiniz." dediğini ifade eden Zelyurt, ikinci çarşının da Vahap Küçük Meydanı'nın karşısında olacağını aktardı.

Arsasını kullanıma açan depremzedelere teşekkür eden Zelyurt, şöyle konuştu:

"Oraya da 68 esnafımıza hitap edebilecek konteyner çarşı kuruyoruz. Bunun da altyapısını TOKİ yapıyor, zeminini düzeltiyor, asfaltlıyor. Normal hayatın devam etmesi ve normalleşmemiz için bu çarşıları önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaş normalleşmek istiyor. Vatandaş fırınını istiyor, manavını istiyor, kasabını istiyor. O talepler gerçekten çok yoğun. Bize bu konuda talepler geldiği için çarşının oluşturulmasında ilk adım atan belediyelerden biriyiz.



Konteynerlere bağlı olarak biraz gecikmeler oluyor. İlk etapta vatandaşın barınma ihtiyacının karşılanmasına yoğunlaşıldı. Ama vatandaştan gelen talepler de göz önüne alınarak konteyner çarşı oluşturulma çalışması da hızlandırıldı."

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