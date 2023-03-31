Malatya'da selde hasar gören köprü ile yol yenileniyor

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MALATYA (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Gövdeli Mahallesi'nde depremlerin ardından yaşanan selde ağır hasar gören köprü ile yolun yeniden yapımı için çalışma yürütülüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine Gövdeli Mahallesi'nde Tatevleri ile Kilise küme evleri arasında ulaşımı sağlayan Sürgü Çayı'ndaki köprü ile yolun, sel ve dere taşkını sonucu kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

İlçenin etrafının dere yataklarıyla çevrili olduğunu ancak fazla sel yaşanmadığını ifade eden Zelyurt, 15 Mart'taki olayın su kanallarının parçalanmasından kaynaklandığını düşündüklerini aktardı.

Sel ve taşkının ilçe merkezinin yanı sıra Gövdeli Mahallesi'nin üçte birine hitap eden yolu ve köprüyü parçaladığını aktaran Zelyurt iş makineleri, kepçe ve kamyonları bölgeye sevk ettiklerini anlattı.

Zelyurt şöyle konuştu:

"İş makineleriyle taş, toprak desteğiyle yeniden derenin kenarında yolu yapıp köprüyü inşa etmek için çalışmayı başlattık. Köprü çalışmalarımız zannediyorum 3-5 gün sürer. Çünkü ciddi bir toprak kaybı var. Bir haftadan önce biteceğini zannetmiyorum. Çünkü hava şartları da müsaade etmiyor. Bayram öncesine yetişecektir.

Doğu ve Çukur mahallelerindeki yollarımızda da sıkıntılar var. Hepsini yapmaya çalışıyoruz. Belediye olarak dışarıdan gelen belediyelerden destek aldık ama aslında kendi göbeğimizi kendimizi kestik. Çünkü herkes mağdurdu, elimizdeki imkanları seferber etmek zorundaydık."

Gövdeli Mahallesi'nde ikamet eden Emirhan Güzel (39) de depremin etkilerini atlatamayan mahalle sakinlerinin selle yeniden mağdur olduğunu söyledi.

Selle birlikte tarım arazileriyle ve diğer mahallelerle bağlantılarının koptuğunu anlatan Güzel şunları kaydetti:

"Hayvancılıkla uğraştığım için ineklerim var, dolayısıyla kışın da yazın da buraya gelmek zorundayım. Selden sonra yol ilişkimiz bitti. Ulaşım yok. Adada kaldık. Tren köprümüz var. Oradan sadece yaya olarak geçebiliyoruz. Tren olduğu zaman geçmesi de sıkıntı. Köprü bir an önce yapılsın ve ulaşım sağlansın. Hastamız olsa yani imkan yok burası bir ada, nereye götüreceğiz? Ancak helikopter gelmesi lazım."

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