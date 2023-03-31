Malatya'daki konteyner kentte gençlik merkezi açıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da kurulan konteyner kentte gençlik merkezi açıldı.

Beydağı Geçici Barınma Merkezi'ndeki alana depremde Malatya'da hayatını kaybeden Spor Uzmanı Süleyman Bulut'un isminin verildi.

Göç İdaresi Başkanlığı tarafından tahsis edilen ve 370 metrekare prefabrik yapıdan oluşan merkezin yanında kütüphane ve oyun alanı da yer alıyor.

Depremzedelere psikososyal destek olmak amacıyla kurulan merkezde kültürel ve sanatsal faaliyetler ve sportif faaliyetler yapılıyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Abdullah Doğan, depremden etkilenen gençlerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.