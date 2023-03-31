Türk Kızılay gönüllüleri, depremzede çocuklara moral oluyor

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MALATYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ/HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, konteyner kentte kalan çocuklar, Türk Kızılay gönüllülerinin oyunları ve etkinlikleriyle depremin etkisinden uzaklaşıyor.

Malatya'daki konteyner ve çadır kentlerde afetzedelere yardım çalışmaları sürerken çocukların moral bulması için Türk Kızılay tarafından çalışma yürütülüyor.

Yurt içi ve dışından gelen Genç Kızılay gönüllüleri, depremzedelerin ağırlandığı alanlarda, depremden psikolojik olarak etkilenen çocuklar için oyun, dans ve yarışma gibi etkinlikler düzenliyor.

Genç Kızılay Malatya İl Başkanı Furkan Dermanbey, AA muhabirine, afetin ilk gününden beri depremzedeler için çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Özellikle çocukların mutluluğu için çalıştıklarını belirten Dermanbey, “Çocuklarımızla oyunlar oynuyoruz, onlara hediyelerimizi dağıtıyoruz. Onlarla vakit geçirip bir nebze de olsa morallerini yükseltmeye çalışıyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Bundan sonraki süreçte de yine çocuklarımızın, afetzedelerimizin ve tüm Malatya'mızın yanında olacağız. Kızılay varsa iyilik var." diye konuştu.

- Oyunlar, danslar, psikososyal etkinlikler yapılıyor

Genç Kızılay Tokat İl Başkanı Eren Şahin ise 10 ilden ve Kamerun, Nijerya, Afganistan, Fas, Endonezya gibi ülkelerden gelen gönüllülerle depremzede çocuklar için çalıştıklarını söyledi.

Şahin, "Çocuklar için yüz boyama, oyunlar, dans ve psikososyal etkinliklerimiz bulunuyor. Depremin ilk gününden beri çalışmalarımız tüm deprem bölgesinde devam ediyor ve uzun bir süre daha bu şekilde sürecek." dedi.





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