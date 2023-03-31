Malatya'da evden hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Malatya'da evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Bostanbaşı Mahallesi'nde bir ikametten taşımacılık yaptıktan sonra evin bulunduğu binaya hırsızlık için gelen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarınca tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikametlerindeki aramalarda ele geçirilen çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Öte yandan, güvenlik kamerası kayıtlarında, zanlıların çaldıkları malzemeleri araçlarına yükleyip ayrılmaları yer alıyor.





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