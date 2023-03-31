Malatya'da enkaz kaldıran hafriyatçı, bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti

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MALATYA (AA) - Malatya'da depremlerde yıkılan binanın enkazını kaldıran hafriyat firmasının sahibi, bulduğu para dolu çantayı polise teslim etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Milli Egemenlik Caddesi'ndeki enkaz kaldırma çalışmalarına katılan hafriyat firması sahibi Turgut Karamercan, bu sırada para dolu çanta buldu.

Polisi arayarak enkaz alanına ekip talep eden Karamercan, içerisinde pasaport, tapu ve paraların olduğu çantayı güvenlik güçlerine tutanak karşılığında teslim etti.

Turgut Karamercan, AA muhabirine, "Makinemiz çalışırken paraların saçıldığını gördük ve topladık, pasaportu da vardı. Komşuları aracılığıyla hem kişiye hem de polise haber verdik." dedi.

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