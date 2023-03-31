Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da depremzedelere sağlık hizmetini sürdürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'da kırsal mahallelerde yaşayan depremzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından hizmet vermeye başlayan mobil sağlık ekibinde birer doktor, hemşire psikolog, radyoloji teknikeri ile halk sağlığı uzmanı bulunuyor.

Ekipler, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'ndeki depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti verdi.

Sağlık aracında mahalledeki 40 depremzede muayene edildi, yetişkinlere de psikososyal destek hizmeti sunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.