HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Malatya'da depremzedelerle iftar yaptı

MALATYA (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da düzenlenen iftar programına katıldı.

Yapıcıoğlu, Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı tarafından Battalgazi ilçesi Şehit Fevzi Mahallesi'nde kurulan aşevi ve yemekhanesinde depremzedelerle iftar yapıp sohbet etti.

Yapıcıoğlu, burada gazetecilere, seçim gündeminin depremi ve depremden zarar görenleri unutturmaması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören Malatya'daki depremzedeleri ziyaret edip çalışmaları incelediklerini belirten Yapıcıoğlu, "Onları unutmadığımızı, unutmayacağımızı, seçim döneminde de bizim sürekli gündemimizin birinin deprem ve depremzede kardeşlerimiz olduğunu göstermek istedik. Şükürler olsun bugün gelinen aşamada depremin açtığı yaraların büyük kısmı sarılmış durumda, işler rutine binmiş, açıkta kalan vatandaşımız yok." dedi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığına mermi isabet ettiğini hatırlatan Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bu saldırıyı kınadığımızı dile getirmek istiyorum. İYİ Parti'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Ortamı provoke etmeye çalışan, vatandaşı birbirine karşı kışkırtıp kaotik bir ortam oluşturmaya çalışan kötü niyetli şer odaklarının tuzaklarına düşmememiz gerekir. Siyaset kurumuna da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen herkes diline, kurduğu cümlelere, kullandığı kelimelere dikkat etsin. Üç beş oy artıracağız ya da tabanlarımızı konsolide edeceğiz diye vatandaşlarımızı birbirine karşı kışkırtmaya ya da birbirinin düşmanıymış gibi göstermeye hiçbirimizin hakkı yoktur."

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