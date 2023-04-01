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Doğanşehir'i ayağa kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor

AA

Doğanşehir'i ayağa kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor

MALATYA (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/KADİR YILDIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde hayatın normalleşmesine yönelik faaliyetler aralıksız sürüyor.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, AA muhabirine, depremde ilçelerinin büyük zarar gördüğünü söyledi.

İlçeye koordinatör olarak görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'in ilk saatlerde bölgeye gelerek çalışmalara başladığını anlatan Zelyurt, Sancaktepe Belediyesinin ise Doğanşehir'de "kardeş belediye" olarak hizmet verdiğini dile getirdi.

Devletin gücünü, milletin desteğini yakından hissettiklerini, ilçeye yardımların aralıksız sürdüğünü belirten Zelyurt, şöyle devam etti:

"Özellikle depremin ikinci gününden sonra yağmur yağar gibi yardım yağdı. Vatandaşlarımız kolundaki bileziği, parmağındaki yüzüğü, kolyesini çıkardı, 'Depremzede vatandaşlarıma yardım edeceğim.' diyerek bir seferberlik başladı. Böyle bir alicenap milletten dolayı şükrediyoruz. Yardımlar için depo merkezi belirledik, yardım gruplarına göre depolar ayırdık. Çadırlar, odunlar, su için ayrı ayrı depolar oluşturuldu. İhtiyaçlar giderildikten sonra gelen yardımlar depolandı. Sivas Valiliği koordinesinde AFAD, muhtarlar, jandarma aracılığıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Vatandaşlarımızın gıda konusunda önemli bir sıkıntısı yok. Dönüşler başladı, çadır talepleri devam ediyor."

- "İlk günden beri sahadayız"

Zelyurt, bakanlıkların yardımlarının ilçede ticaret, hayvancılık ve tarımsal kalkınmanın önünü açtığını dile getirdi.

Doğanşehir Belediyesi olarak ilk günden beri sahada olduklarını anlatan Zelyurt, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki 11 ilimizde deprem meydana geldi, o yüzden de elimizdeki imkanları seferber ettik. İlk günler mazot sıkıntısı vardı, elimizdeki 30 ton mazotu kurumlara, vatandaşlara dağıtarak hem kurumların çalışmasının önünü açtık hem de vatandaşlarımızın mağduriyetini giderip ulaşımlarını sağlama çalışmalara hız verdik. Aynı zamanda dışarı gidecek vatandaşlarımıza minibüs, otobüs tahsis ederek ihtiyaçlarını giderdik. Saha temizliklerine devam ettiğimiz gibi lastik tamirlerine, araç tamirlerine kadar ve bunun benzeri olarak elektrikçisinden tutun sucusuna kadar tüm hizmeti sağladık. Vatandaşların çadır kurma işlemleri, zeminlerinin hazırlanması, konteyner kentlerin oluşması, yer tespit ve zemin hazırlanması konusunda hizmetlerimiz devam ediyor."

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirten Zelyurt, yeni konut alanlarının da belirlendiğini, TOKİ'nin ilk kazma vurduğu ilçelerden birinin Doğanşehir olduğunu, 952 konut inşası için temel atıldığını sözlerine ekledi.

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