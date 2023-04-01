Depremzede çocuklar, konteyner kente kurulan etkinlik çadırında hayata tutunuyor

MALATYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ / HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezlerince Malatya'daki konteyner kente kurulan etkinlik çadırı, günde yaklaşık 300 depremzede çocuğa çeşitli etkinliklerle moral veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en fazla etkilediği illerden olan Malatya'da, depremzedelerin geçici olarak yerleştirildiği konteyner kentte farklı etkinlikler düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından konteyner kente kurulan etkinlik çadırında, Elazığ ve Malatya Gençlik Merkezi ekipleri ile gönüllüler, depremden etkilenen çocuklar için çeşitli faaliyetler gerçekleştiriyor.

Kurulan çadıra gelen çocuklar, etkinlikler sayesinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Gençlik liderlerinden Melihcan Çibik, AA muhabirine, depremzede çocukların mutluluğu için Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı ekiplerin haftalardır alanda olduğunu söyledi.

Çocukları eğlendirmek için çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Çibik, yaklaşık 1 aydır burada hizmet verdiklerini anlattı.



Çibik, çocukların depremin psikolojik etkilerinden kurtulması, bir nebze de olsa depremin etkisinden uzaklaşabilmeleri için müzik, yüz boyama, resim, akıl-zeka, sokak oyunları gibi etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, "Buraya her gün 200 ila 300 arası çocuk geliyor. Alan içinde yaklaşık 1000 çocuk var, hepsine ulaşmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Onları mutlu etmek için buradayız"

Gönüllü gençlerden Aybüke Doğan, depremin ardından Elazığ'dan Malatya'ya geldiklerini, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Doğan, şöyle konuştu:

"Kardeş ilimiz Malatya'nın bu zor günlerinde yanında olmak için geldik. Çocuklarımızın, gençlerimizin yüzünde bir nebze de olsa gülümsemeye sebep olmak için buradayız. Çocuklarımıza oyun ve etkinlikler yapmak için buraya geldik. Yaptığımız etkinlikler çocukları mutlu ediyor. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz."

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