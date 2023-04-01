Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürdü

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'da, ağır hasarlı binaların yıkımına ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam edildi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentin Sivas Caddesi ile Bentbaşı ve Üçbağlar Mahallesi'nde ağır hasar gören binaların yıkımı sürdü.



Polis ekipleri, binaların yıkıldığı ve enkazın kaldırıldığı yerlerde güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

İş makinelerince kamyonlara yüklenen molozlar ise kent merkezi dışında belirlenen noktalara taşındı.

Bina sakinleri de yıkım çalışmalarını izledi.





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