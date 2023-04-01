Malatya'da depremde hasar gören Bakırcılar Çarşısı'nın yıkımına devam edildi

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Depremlerden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Malatya'da ağır hasar gören ve bir kısmı çöken kentin simge yerlerinden Dabakhane Mahallesi'ndeki Bakırcılar Çarşıs'ında yıkım ve enkaz kaldırma çalışmasına devam edildi.

İş makineleriyle yıkımı yapılan iş yerlerinin molozları kamyonlara yüklenerek, şehir merkezi dışında belirlenen noktalara döküldü.

Bazı esnaf da iş yerlerinin yıkılmasını uzaktan izledi.





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