Malatyalı depremzede öğrenciler, konteyner sınıflarda LGS'ye hazırlanıyor

MALATYA (AA) - HÜSEYİN YILDIZ/HİLMİ TUNAHAN KARAYA - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da depremzede öğrenciler, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava konteyner sınıflarda hazırlanıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte öğrencilerin sınavlara hazırlanabilmesi amacıyla çadırdan ve konteynerden sınıflar oluşturuldu.

İnönü Üniversitesinin karşısındaki Teknokent konteyner kentte açılan kursa katılan 69 öğrenci, 4 Haziran’da yapılacak LGS kapsamındaki merkezi sınav için çalışıyor.

Kursa katılan öğrencilere günde 6 saat, haftada ise etütlerle 40-45 saat ders veriliyor.

Teknopark Konteyner Kenti Okul Müdürü Hüseyin Aktaş, AA muhabirine, depremin ardından öğrencilerin derslerinden geri kalmamaları için çalışma yürütüldüğünü, konteynerden sınıfların yapılmasıyla öğrencilere ders vermeye başladıklarını anlattı.

- "Çok yoğun bir talep var"

Yaklaşık bir aydır 69 öğrenciye eğitim verdiklerini belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"8 temel ders öğretmeniyle kursa devam ediyoruz. Rutin derslerin dışında etütlerimiz oluyor. Etütlerde çocukların çözemediği konuları çözüyoruz, eksik konuları yeniden tekrar ediyoruz. Çocuklar için sınava yönelik çalışmalarımız bu şekilde devam ediyor. Öğrencilerin depremden kaynaklanan olumsuz koşullarda dahi eğitimlerinden geri kalmamaları için eğitim camiası olarak çalışıyoruz. LGS kurslarının temel hedefi, akranlarıyla aynı sınava girecek öğrencilerin bilgi kaybını ve sınav stresini en aza indirmek, depremin kaygılarını azaltarak hem çocukları konteyner çadır ortamından kurtarmak hem de akademik anlamda başarılarına katkı sağlamaktır. Çok yoğun bir talep var, burada kalan öğrencilerin tamamı okulumuzda, kursumuzda devam ediyor."

Öğrencilerden Berke Zaşin de öğretmenlerin kendileriyle çok ilgilendiklerini dile getirerek, "Bizim için çok faydalı oldu, dersimize çalışıyoruz. Hocalarımız bize arkadaşları gibi davranıyorlar. Bu kursun olması çok iyi bir şey, böyle bir imkan olmayabilirdi. 4 Haziran'da sınavımız var, şu an okul yerine evde oturup anlamadığım konuları tek çalışıyor olabilirdim." dedi.

Kursa katılan öğrencilerden Aslıhan İnan da sıkı bir ders programının uygulandığını belirterek, şunları söyledi:

"Devletimiz bize kurs imkanı verdi, konteynerde oturmamıza rağmen test kitapları ve imkanlarımızı sağladı. Kurs eğitimimiz, test, kaynak ve ders kitaplarımız var, imkanlarımız da bayağı iyi. Hocalarımız ilgili davranıyor, anlamadığımız yerleri tekrar tekrar anlatıyorlar, çözemediğimiz yerleri de getirip çözdürüyoruz."

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