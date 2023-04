Yapı stokunun yüzde 75'ini kaybeden mahallede afet konutları depremde ayakta kaldı

MALATYA (AA) - KADİR YILDIZ / TAHİR TURAN EROĞLU - Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde, 1986 yılındaki deprem sonrası yapılan afet konutları, "asrın felaketi"nde hasar görmedi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği yerlerden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi'nde 2 bin 500 yapının yaklaşık yüzde 75'i ya yıkıldı ya da acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Kentte yıkıma neden olan 1986 yılındaki 6,1 büyüklüğündeki afet sonrasında Erkenek'te yapılan yaklaşık 300 deprem konutunda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar oluşmadı.

Afet konutlarında oturan vatandaşların daha sonra yaptığı eklentiler 6 Şubat'taki depremlerde yıkılırken, tek katlı konutlar ise vatandaşlar tarafından kullanılmaya devam ediyor.

- 65 kişi hayatını kaybetti

Erkenek Mahalle Muhtarı Cengiz Yalvaç, AA muhabirine, depremde mahallede büyük yıkım yaşandığını, birçok binanın oturulamayacak durumda olduğunu söyledi.

Mahallelerindeki binaların büyük kısmının kullanılamaz hale geldiğini, depremlerde mahallelerinde 57, mezralarda da 8 olmak üzere 65 kişinin hayatını kaybettiğini anlatan Yalvaç, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte 8 de çevre il ve ilçelerden gelen cenazeler oldu. Erkenek olarak 73 can kaybı yaşadık. 1986 depremini yaşamıştık. Bu evlerin (deprem konutu) bir tanesi yıkılmadı, bu evlerin içerisindeki bir tane insanın burnu kanamadı. Yıkılan evlerimizin bir kısmı 1986 depremini yaşamış binalardı. Deprem konutlarında bir insan ölmezken, bu evde 13 yaşında bir gencimiz öldü."

Mahallede 2 bölgede konteyner kent kurulma çalışmasının devam ettiğini dile getiren Yalvaç, yaklaşık 400 konteynere depremzedelerin yerleştirileceğini söyledi.

Yalvaç, arazi sulaması için kullandıkları kaynaklarda deprem nedeniyle sorunlar yaşandığını ifade ederek, su probleminin giderilmesini yetkililerden talep etti.

- "Mutfak eşyaları diye bir şey kalmadı ama ev sağlam"

Afet konutlarında oturan Feramus Kıvrak (67), 1986 yılındaki depremi de yaşadığını ancak 6 Şubat'taki depremlerin şiddetinin kıyaslanamayacak kadar büyük olduğunu belirtti.

Depremde bazı yakınlarını kaybettiklerini ancak kendilerinin yara almadan kurtulduklarını dile getiren Kıvrak, "Bu evlerden köyün her tarafında var. Bir sıkıntıları yok. En azından can kaybı yok. Hasar alanlar var ama onlarda da sonradan eklenti yapıldığı için var. Evlerde yaşamaya devam ediyoruz. Depremde adım atamadık. Ev iniyor, kalkıyor. Evde her yer karıştı, mutfak eşyaları diye bir şey kalmadı ama ev sağlam." diye konuştu.





