Malatya'daki konteyner kentte Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Malatya ve Iğdır Müdürlüğü ekipleri, Teknokent konteyner kentinde, otizm konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak için program yaptı.

Ellerini boyaya batıran çocuklar, "2 Nisan Otizm Farkındalık Günü" yazılı çadıra ellerinin baskısını yaparak, "Otizmin farkındayız, sizleri seviyoruz." diye seslendi.

Etkinlik sorumlusu Özcan Akdeniz, AA muhabirine, otizme dikkati çekmek için konteyner kentteki çocuklarla birlikte etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Otizmi anlatarak farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Akdeniz, "Otizmi depremzede çocuklara ve ailelerine anlatarak bilgiler verdik. Etkinlikler yaptık, bireysel görüşmeler gerçekleştirdik. Psikososyal destek ekibimizle diğer ailelere de eğitim verdik." diye konuştu.

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