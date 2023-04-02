Milli Eğitim Bakanı Özer, Malatya'da çadır kentteki öğrencilerle bir araya geldi

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MALATYA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da, çadır kentteki depremzede öğrencilerle bir araya geldi.

Bakan Özer, Mişmiş Park Fuar Alanı'nda çadır kentte kalan YKS öğrencileri için kurulan çadırları gezdi.

Ateş başında müzik çalan öğrencilerle oturup çay içen Özer, yaklaşan YKS hakkında öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Özer'e, Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.

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