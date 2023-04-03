Malatya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Çevre yolu Battalgazi Kavşağı'nda M.H. idaresindeki 06 BIM 172 plakalı otomobil ile İ.E. yönetimindeki 44 AY 478 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerden M.H. ile araçta bulunan F.Ü. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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