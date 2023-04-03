Hulusi Efendi Vakfından depremzedelere iftar ve sahurluk ikramı

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MALATYA (AA) - Merkezi Malatya'nın Darende ilçesinde bulunan Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca, Kahramanmaraş ve Malatya'daki depremzedelere iftar ve sahur ikram ediliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenenler için Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca hazırlanan iftar ile sahur paketleri dağıtılmaya devam ediyor.

Dört çeşit ve yöresel damak tadına uygun pişirilen yemeklerin yanında depremzedeler için su, ekmek, zeytin, reçel, bal, tahin helvası, çikolata, tereyağı ile fındık ezmesi gibi yiyecek ve içeceklerin bulunduğu sahur paketi hazırlanıyor.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen illerde sıcak yemek, sahurluk, ekmek ve su ihtiyacının giderilmesi konusunda çeşitli organizasyonlar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vakfımız, depremin ilk gününden beri bu faaliyetlerini artırarak devam ediyor. Gönüllülerimizle birlikte kurduğumuz gönül sofralarında şimdiye kadar yüzbinlerce yemek ikram edildi. Şu an Elbistan ve Kahramanmaraş’ta iftar verirken yine aynı bölgenin farklı noktalarında sahurluklarımızı da dağıtıyoruz. Darende'de hazırlanan paketlerimiz, il ve ilçe kaymakamlıklarının koordinesinde görevlilerimiz tarafından çadır kentlerde dağıtılıyor. Paketlerimizden vatandaşlarımız memnun, ikram ve desteğimizi artırarak devam edeceğiz."

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