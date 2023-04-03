Malatya'da jandarmadan depremzede çocuklara hem moral hem eğitim

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, jandarma ekipleri trafik eğitimi verdikleri çocuklara oyuncaklar armağan etti.



Valilik açıklamasına göre, 25-31 Mart tarihleri arasında, Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren mobil trafik tırı, çadır ve konteyner kentlerde depremzede çocuklara eğitim verdi.

Çocuklara, genel trafik kuralları, okul servis araçlarının kullanım esasları, emniyet kemeri kullanımı, servisten inme-binme, karşıdan karşıya geçiş, alt ve üst geçitlerin kullanılması, yaya geçitlerinin kullanılması konuları anlatıldı.

Jandarma personeli, teorik eğitimin ardında kurulan çocuk trafik eğitim parkında, çocuklara akülü araç kullandırarak, trafik eğitimini uygulamalı yaptı.​​​​​​​

Eğitim sonrasında çocuklara, basketbol, futbol, voleybol topları, oyun hamuru, oyuncak araba ve bebek, boyama kitabı ve kalemleri, meyve suyu, süt, kek, bisküvi, çikolata gibi çeşitli hediyeler verildi.



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