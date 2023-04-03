Depremde hasar gören Darende'deki işyerleri yıkılıyor

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MALATYA (AA) - Malatya'nın Darende ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören ve acil yıkım kararı verilen çarşı merkezindeki iş yerleri kontrollü olarak yıkıldı.

Depremlerin ardından, yapılan inceleme sonucu ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve acil yıkım kararı verilen çarşı merkezindeki dükkanlar, güvenlik önlemleri altında yıkıldı.

İş makineleriyle yıkımı yapılan dükkanların molozları kamyonlara yüklenerek, ilçe dışında belirlenen noktalara döküldü.

Bazı vatandaşların ise cep telefonu kamerasıyla çalışmaları kaydettiği gözlendi.

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