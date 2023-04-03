Malatya'da konteyner kentteki 3 bin depremzedeye psikososyal destek verildi

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MALATYA (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı ekipler, depremden etkilenen çocuk ve yetişkinler için haftanın 7 günü çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en çok etkilediği illerden olan Malatya'da, Teknokent konteyner kentindeki depremzedeler, ekiplerin yürüttüğü çalışmalarla depremin olumsuz etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

Konteyner kentte bireysel başvuru yapan ve yapılan araştırmalarla tespit edilen yetişkinlere psikososyal destekte bulunulurken çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

- 3 bin depremzedeye ulaşıldı

Kurulan çadırda düzenlenen resim, müzik, beden ve koordinasyon etkinlikleriyle çocukların bir yandan eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor diğer yandan ise depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşmaları amaçlanıyor.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarla Teknokent konteyner kentinde 2 bin 500'ü çocuk olmak üzere 3 bin depremzedeye ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Malatya Müdürlüğünde görevli etkinlik çadırı koordinatörü Özcan Akdeniz, AA muhabirine, depremin ilk gününden itibaren faaliyet sürdürdüklerini söyledi.

Depremzede çocuklara ve ailelere yardım ettiklerini belirten Akdeniz, "Sahada en çok etkilenen gruplar çocuklar olduğu için daha çok çocuklar üzerinde çalışıyoruz. Yetişkinlere ise bireysel hizmet veriyoruz. İl dışından gelen ekiplerle birlikte bütün ailenin sıkıntılarına her açıdan yetişmeye çalışıyoruz." dedi.

Akdeniz, "Çeşitli aktiviteler, materyaller üzerinden gelişimi etkileyecek oyunlar, müzik, beden ve koordinasyon etkinlikleri yapıyoruz. Yetişkinler içinse bireysel görüşme şeklinde farklı alanlarda psikolojik destek açısından görüşmeler gerçekleştiriyoruz. İnsanlar depremden psikolojik olarak etkilendikleri için bireysel başvurular da geliyor, biz kendimiz hane ziyaretleri yaparak da soruyoruz." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Iğdır İl Müdürlüğü psikologlarından Gizem Eker ise çocuk gelişim uzmanları eşliğinde çocuklar için etkinlikler gerçekleştirdiklerini, travmatize olmuş yetişkinlerle de ayrı bir tırda görüştüklerini söyledi.

Eker, "Konteyner kentte bulunan nüfusun yaklaşık 2 bin 500'ü çocuk. Çocuklarla depremin ilk anından itibaren farklı illerden gelen psikososyal destek çalışma grupları tarafından birçok faaliyet gerçekleştiriliyor. Çocukları gün içerisinde yaş gruplarına göre sınıflandırıyoruz ve yaş grubuna göre farklı faaliyetler oluyor." ifadelerini kullandı.

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