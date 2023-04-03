Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Malatya'da, yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından 5 bin 393 yıkık ve acil yıkılacak binanın bulunduğu kentte 2 bin 525 enkaz kaldırıldı.

İl merkezinde, toplu alanlarda 4 bin 526 çadır dağıtımı ve kurulumu yapılırken bu rakam, ilçelerde, AFAD tarafından 72 bin 549, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve diğer kuruluşlar tarafından 2 bin 160 olmak üzere 79 bin 235'i buldu.



Ayrıca planlanan 3 bin 59 konteyner iş yerinden 225'inin tamamlandığı, 2 bin 944 iş yeri için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 10 noktada 4 bin 935 konteyner yerleşiminin tamamlandığı, buralarda 20 bin 209 kişinin yaşadığı ifade edildi.

Psikososyal destek çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, şu ana kadar kentte 183 bin depremzedeye ulaşıldığı belirtildi.

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