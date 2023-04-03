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Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı

AA

Malatya'da depremlerde yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerden Malatya'da, yıkılan binalardan 2 bin 525'inin enkazı kaldırıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, depremin ardından 5 bin 393 yıkık ve acil yıkılacak binanın bulunduğu kentte 2 bin 525 enkaz kaldırıldı.

İl merkezinde, toplu alanlarda 4 bin 526 çadır dağıtımı ve kurulumu yapılırken bu rakam, ilçelerde, AFAD tarafından 72 bin 549, sivil toplum kuruluşları, kurumlar ve diğer kuruluşlar tarafından 2 bin 160 olmak üzere 79 bin 235'i buldu.

Ayrıca planlanan 3 bin 59 konteyner iş yerinden 225'inin tamamlandığı, 2 bin 944 iş yeri için de çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, 10 noktada 4 bin 935 konteyner yerleşiminin tamamlandığı, buralarda 20 bin 209 kişinin yaşadığı ifade edildi.

Psikososyal destek çalışmaları hakkında da bilgi verilerek, şu ana kadar kentte 183 bin depremzedeye ulaşıldığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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