Malatya'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı düzenlendi

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MALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'da "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin en çok etkilediği illerden olan Malatya'da, Teknokent konteyner kentinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce kurulan iftar çadırında "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti" programı yapıldı.

Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatibi Bünyamin Topcuoğlu, Hacı Yusuf Taş Camisi imam hatibi Mehmet Şentürk ve diğer imamlarca Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve akşam ezanıyla oruçlar açıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, AA muhabirine, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin olduğu günden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığı ile tüm kamu kurum ve kuruluşlarının deprem bölgelerinde yaraları sarmak için çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Kondi, depremzedelere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini söyledi.

Kondi, "Mukabele okuma, irşat hizmetleri, manevi destek hizmetleri, Kur'an-ı Kerim ziyafetleri, ilahi ekipleri, gençlik ekipleri, kültürel ekipler olmak üzere bölgedeki illerimize ramazan ayı içerisinde farklı etkinlikler yapıyoruz. Bu akşam da burada Bünyamin Topçu burada, Kur'an-ı Kerim ziyafeti getiren hocalarımızla ve il müftümüz Şahin Yıldırım'la geldik. Aynı zamanda farklı ekipler, farklı illerimize gitti. Burada Kur'an-ı Kerim ziyafeti gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Etkinlik, iftar sonrası Kernek Karagözler Camisi'nde de gerçekleştirildi.

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