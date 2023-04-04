Yeşilayın etkinlik tırı, Malatya'daki depremzedeler için faaliyete başladı

MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da konteyner kente konuşlanan Yeşilay etkinlik tırı, depremzede çocuklar ve gençleri hayata bağlamak için çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor.

Depremden etkilenen bölgelerdeki çocuk ve gençlere destek sağlamak amacıyla özel olarak tasarlanan tır, 10 bin 500 depremzedenin barındığı Teknokent konteyner kentinde faaliyete başladı.

Yeşilay Gönüllü Hizmetleri Yönetim Müdürü Arif Muştu, AA muhabirine, "Benim Kulübüm Yeşilay" tırının deprem bölgelerindeki ilk rotasının Malatya olduğunu belirtti.

Çocuk ve gençlere yönelik her yaş grubuna özel programlar hazırladıklarını dile getiren Muştu, "Amacımız afet sonrasında çocuk ve gençlerin travmalarını azaltmak, onlara psikososyal destek sağlamak, bunları yaparken de eşzamanlı olarak güçlü içeriklerimizle beraber onlara çeşitli kazanımlar sağlamaktır." dedi.

Malatya ile başlayan çalışmaların deprem bölgesindeki diğer illerde de süreceğini ifade eden Muştu, "Malatya sonrasında Kahramanmaraş merkez, Pazarcık ilçesi, Hatay, İskenderun, Gaziantep gibi depremden etkilenen diğer bölgelerimize de tırımız gidecek ve hizmetlerine devam edecek. Bu ilk tırımız, diğer bağışçılarımızın bağışladığı tırlar da peşi sıra hizmetine devam edecek. Psikososyal destek uzun süre ihtiyaç duyulan bir hizmet. Yeşilay olarak burada uzun süreli hizmet etmek için çalışmalarımızı planladık." diye konuştu.

- Son çocuğa ulaşana kadar çalışmalar sürecek

Yeşilay Malatya Şube Başkanı Burak Ata ise çadır ve konteyner kentlerdeki tüm çocuklara ulaşmayı hedeflediklerini anlattı.

Çadır ve konteyner kentlerde geleceğin teminatı olan çocuk ve gençler için psikososyal destek vermek amacıyla burada olduklarını ifade eden Ata, şunları kaydetti:

"Burada uzman ekiplerimizin yanı sıra gönüllü kadrolarımızla da sahada olmaya devam ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren özellikle Kahramanmaraş ve Adıyaman’da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla koordineli bir şekilde başlatmış olduğumuz destek çalışmasını devam ettirmek niyetindeyiz. Son çocuğa ulaşana kadar, onları mutlu edene kadar da buradaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabi burada uzman ekiplerimiz sahada. Sosyal çalışmacılarımız, psikologlarımız, psikolojik danışmanlarımız ve gönüllü ekip arkadaşlarımız da hizmetlerine devam ediyor. Küçük kardeşlerimizle oyunlar oynanıyor, onlara uygun eğitim modelleriyle eğitimler veriliyor. Hikayeler, oyunlar, boyamalar, çocukların eğlenerek öğreneceği eğitimler sürüyor."





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