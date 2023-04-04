Malatya'da depremzede çocuklar, Halkbank'ın etkinlik tırında eğleniyor

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MALATYA (AA) - Malatya'daki fuar alanında kalan depremzede çocuklar, Halkbank'ın çocuk etkinlik tırında eğlenerek zaman geçiriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da Büyükşehir Belediyesine ait fuar alanı, çadır kente dönüştürüldü.

Halkbank tarafından çeşitli etkinlikleri bir arada barındıran etkinlik tırı bahçeye kurularak, depremzede çocukların hizmetine sunuldu.

Performans sanatçılarının da sahne aldığı alanda, çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram ediliyor.

Depremzede çocuklar her gün eğlendirilip depremin etkisinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

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