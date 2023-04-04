Malatya'daki Geri Gönderme Merkezinde 8 bin 873 depremzede barınıyor

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MALATYA (AA) - Malatya'da, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığına bağlı Geri Gönderme Merkezi, 10 bin depremzedenin geçici barınma merkezi olacak.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Yeşilyurt ilçesinde 433 dönüm alanda kurulu Geri Gönderme Merkezi, afetzedelerin kullanımına tahsis edildi.

Merkezde barınan çoğunluğu Afganistan kökenli düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ya da farklı illere nakledilmesinin ardından mevcut konteynerler bakıma alındı.

İlk günler hazır olmaması nedeniyle depremzedelerin idari binalarda misafir edildiği merkezde, bakımının yapılmasının ardından afetzedeler konteynerlere yerleştirilmeye başlandı.

Çalışmaların sürdüğü alanda konteyner sayısının 2 bine çıkarılması, bunlardan 1400'üne afetzedelerin yerleştirilmesi planlanıyor. Diğer konteynerler ise kamu kurumlarının ihtiyacı için kullanılacak.

Şu ana kadar 8 bin 873 depremzedenin yerleştiği konteyner kentte 10 bin kişinin kalması hedefleniyor.

Kurulan 6 çadırda günde 10 bin kişilik 3 öğün yemek çıkarılan alanda, özel bireyler ve çocuklar için aktivite alanları, okul, ana sınıfı, kurs merkezleri, kütüphane, mescit ile sağlık alanı yer alıyor.





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