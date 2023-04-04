Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurulan bir otobüste arama yaptı.

Narkotik dedektör köpek "Bonita" yardımıyla yapılan aramada, valizlerde ve kolilere gizlenmiş 50 kilogram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 360 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.