Malatya'da deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da sarsıntıların oluşturduğu tahribat anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Depremlerin en çok etkilediği yerleşim yerlerinden olan Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde, 2 bin 500 yapının yaklaşık yüzde 75'i yıkıldı ya da acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntıların oluşturduğu tahribat anı, bir su üretim tesisinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.



Görüntülerde, üretim hattı ile park halindeki tırların hareket etmesi, çatıdaki kar birikintilerinin dökülmesi, asma tavanın çökmesi, ofisteki dolapların düşmesi yer alıyor.

Depremin başlangıcından sonra gökyüzünün kızıla büründüğü de görülüyor.





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