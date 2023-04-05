Malatya'da binalardan su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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MALATYA (AA) - Malatya'da binalardan su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'ndeki bir binadan su sayacı hırsızlığı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, gözaltına aldıkları 2 şüphelinin çantalarında 29 su sayacı buldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



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