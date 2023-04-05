MASKİ'den Malatya'da "suya zam yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, kentte depremden sonra herhangi bir zamlı su tarifesi uygulanmadığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ve sosyal medya kanallarında "MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından depremden sonra suya zam yapıldığı" yönünde asılsız paylaşımlarla olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"06 Şubat tarihinden itibaren Malatya il sınırlarımız içinde hiçbir hemşehrimize su borcu tahakkuku yapılmamış olup, herhangi bir zamlı su tarifesi uygulanmamıştır. Büyükşehir Belediyesi Meclisimizin kararları doğrultusunda deprem sonrası su tarifeleri belirlenecek olup, tüm hemşehrilerimiz ile birlikte eski berrak suyumuza erişinceye kadar su tahakkuku yapılmayacaktır. Deprem sonrasında oluşan tüketimler ücretlendirilmeyecektir. Tüm hemşehrilerimizden ricamız MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan açıklama veya duyuru dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesidir."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.