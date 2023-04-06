Depremde heyelanla kayan mezradaki üzüm bağında bakım yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremde heyelanla kayan mezradaki üzüm bağında bakım yapıyor

AA

Depremde heyelanla kayan mezradaki üzüm bağında bakım yapıyor

MALATYA (AA) - TAHİR TURAN EROĞLU/KADİR YILDIZ - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 6 Şubat'taki ilk depremin ardından meydana gelen heyelan nedeniyle yaklaşık 500 metre aşağıya kayan 15 haneli mezrada bir çiftçi, yıkıntılardan kalan 4 dönümlük üzüm bağında toprak işlemesi ve budama çalışması yapıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki İncirli mezrasında Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin ardından bölge sakinlerinin Yılanlıgöz dedikleri alandan kopan toprak kütlesi, 15 haneli mezrada evleri yaklaşık 500 metre sürükledi.

Evleri enkaz yığını haline getiren heyelan, bölgedeki yolu kapatarak, bir okul, 15 hanenin büyük bölümü, ağıllar, çiftçilerin traktörleri ve otomobillerini toprakla örttü.

Heyelan, meyve bahçeleri ve evlerin büyük bölümünü toprak altına gömdü, geriye birkaç arı kovanı ve meyve ağacı kaldı.

Toprak üstündeki otomobillerden ikisinin çevresindeki evlerin çatılarının altında, diğerinin ise uçurumun kenarında kaldığı görüldü.

Heyelanda ev, ahır ve meyve bahçeleri toprak altında kalan depremzede 34 yaşındaki Mehmet Aslantürk, kapanan yol ile evleri arasındaki vadide hapsolan 4 dönümlük üzüm bağına ulaşarak bakım yapıyor.

- "Sabaha kadar deprem olduğunu sanmışlar"

Bağında toprak işlemesi ve budama çalışması yapan Aslantürk, AA muhabirine, deprem anında mezrada olmadığını, annesi, babası, ablası ve yeğenlerinin evde olduğu sırada heyelanın meydana geldiğini söyledi.

Ailesinden can kaybı olmamasının büyük mucize olduğunu belirten Aslantürk, "Deprem olmuş, heyelan sonrasında gelmiş. Evler ondan sonra yıkılmış hatta onlar sabaha kadar deprem olduğunu sanmışlar. Köy, neredeyse 500 metre kadar aşağıya kaymış. Hiçbir tarla kalmadı, yalnızca küçük bir üzüm bağımız kaldı. Uğraşalım istedik ama bunun için de vaktimiz yok, olsa da yolumuz kapandı. Durumumuz bu." diye konuştu.

- Deprem günü 15 haneden 6'sının dolu olduğu mezrada can kaybı yaşanmadı

Kırsal Karanlıkdere Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Kubat ise yaz aylarında kalabalık olan mezralarında deprem günü 6 hanede yaşayanların bulunduğunu söyledi.

Kubat, depremin ardından komşularıyla toplanarak güvenli bir alana gittiklerini, toprağın değişik bir hal aldığını, kabardığını anlatarak, şöyle konuştu:

"O anda toprak bir değişik oldu, kabarma, dere tepe oldu. Karanlık, kar yağıyor, sis var. Bizi tahminen 500 metre aşağıya doğru indirmiş. Sürekli bir sarsıntı vardı, gün ışıyana kadar deprem olduğunu biliyorduk. Sabah 07.30-08.00 gibi köyün kaydığını anladık. 15 haneli mezranın sakinleri genellikle yazın oturuyor, 6 hane vardık. Can kaybımız olmadı çok şükür. Genelde geçim kaynağımız hayvancılık, az meyve bahçelerimiz, üzüm bağlarımız vardı. 200 keçimiz telef oldu, 2 traktör, otomobiller toprak altında kaldı. Okulumuz komple toprak altında."

Heyelana maruz kalan hane sakinlerinin mezrada barınmadığını, kara yoluna yakın yerde çadırlara yerleştiğini dile getiren Kubat, çadırlarına elektrik verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Deprem çadırını tek katlı betonarme yapının üstüne kurdular
YEREL HABERLER Deprem çadırını tek katlı betonarme yapının üstüne ...
MASKİ'den Malatya'da "suya zam yapıldığı" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER MASKİ'den Malatya'da "suya zam yapıldığı" iddialarına ...
Bakan Ersoy: 10 binden fazla konutun temeli atıldı
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: 10 binden fazla konutun temeli atıldı
Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da depremzedelerle iftar programında buluştu:
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Malatya'da ...
Malatya'da binalardan su sayacı çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da binalardan su sayacı çaldıkları iddiasıyla ...
Depremzede fırıncı, hasar gören iş yerinden çıkardığı makinelerle çalışmayı sürdürüyor
YEREL HABERLER Depremzede fırıncı, hasar gören iş yerinden çıkardığı ...
Malatya'da deprem anına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı
YEREL HABERLER Malatya'da deprem anına ilişkin yeni güvenlik ...
Depremde hasar gören tesis, afetzedeler için üretimini sürdürdü
YEREL HABERLER Depremde hasar gören tesis, afetzedeler için ...
Malatya'da "kentin kalbi" olarak nitelenen iş yerlerindeki yıkıntı dronla görüntülendi
YEREL HABERLER Malatya'da "kentin kalbi" olarak nitelenen iş ...
Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo 360 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo 360 gram ...
Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da yolcu otobüsünde 51 kilo skunk ele ...
Malatya'da enkazın yüzde 68'i kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya'da enkazın yüzde 68'i kaldırıldı
Malatya'daki Geri Gönderme Merkezinde 8 bin 873 depremzede barınıyor
YEREL HABERLER Malatya'daki Geri Gönderme Merkezinde 8 bin 873 ...
Malatya'da depremzede çocuklar, Halkbank'ın etkinlik tırında eğleniyor
YEREL HABERLER Malatya'da depremzede çocuklar, Halkbank'ın etkinlik ...
Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede yerleştirildi
YEREL HABERLER Malatya'daki konteyner kentlere 20 bin 209 depremzede ...
Yeşilayın etkinlik tırı, Malatya'daki depremzedeler için faaliyete başladı
YEREL HABERLER Yeşilayın etkinlik tırı, Malatya'daki depremzedeler ...
Deprem bölgesine 15 bini aşkın din görevlisinden "manevi destek"
YEREL HABERLER Deprem bölgesine 15 bini aşkın din görevlisinden ...
Malatya'da depremzedelere gezici klinikle ağız ve diş sağlığı hizmeti
YEREL HABERLER Malatya'da depremzedelere gezici klinikle ağız ve diş ...
Jandarmanın kadın astsubayları Malatya'da depremzedelere destek oluyor
YEREL HABERLER Jandarmanın kadın astsubayları Malatya'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.