İsrail'in Mescid-i Aksa saldırısı Malatya'da protesto edildi

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MALATYA (AA) - İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları, Malatya'da protesto edildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği öncülüğünde 2. Organize Sanayide Malatya İHH Afet Lojistik Merkezi'nde toplanan grup, İsrail'i protesto etti.

Malatya Genç İHH Başkan Yardımcısı Emin Şentekin, grup adına yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın bir ramazan ayında daha İsrail tehlikesi altında olduğunu söyledi.

İsrail'in, Kudüs'ün Yahudileştirilmesi kapsamında Mescid-i Aksa'ya saldırmasının yasa dışı olduğunu belirten Şentekin, "İsrail sistematik şekilde Filistinlileri bölgeden uzaklaştırarak, burada bir Yahudi mabedi inşa etmek istemektedir. Sistematik saldırılar İsrail'in geçmiş politikalarının bir parçasıdır. Filistinliler hala Nekbe'yi yaşamaya devam etmektedir. Bu felakete son verilmesi gerekmektedir." dedi.

Şentekin, İsrail'in iç siyasetindeki sıkışmanın neticelerinden biri olarak, Mescid-i Aksa'ya saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Saldırılardan dolayı Filistinlilerin ibadet ve yaşama hakları İsrail tarafından ellerinden alınmaktadır. İsrailli siyasetçiler, tapınak gruplarına destek vererek Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılara öncülük etmektedirler. İsrail'in kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmaların son dönemde artması, Filistinlilere yönelik saldırıların da artmasına yol açmıştır. İsrail, bu saldırılarla odak değiştirmek istemektedir."

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