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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı

AA

Malatya'nın kuru kayısı ihracatı martta yeniden arttı

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/ABDULLAH SÖYLEMEZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'dan mart ayında 44 milyon 870 bin dolarlık kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, AA muhabirine, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası kuru kayısı ihracatında önemli bir düşüş olduğunu fakat bunu zamanla aşacaklarına inandıklarını söyledi.

Şubatta meydana gelen depremlerin ardından Malatya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki işletmelerin ilk etapta düşük kapasitelerle de olsa üretime başladığını dile getiren Almendi, "Bilindiği üzere dünyanın kuru kayısı merkezi Malatya'dır. Depremleri yaşamamıza rağmen yine de geride bıraktığımız mart ayında iyi bir ivme yakaladık. Mart ayında 8 bin 523 ton kuru kayısı ihraç ettik, 44 milyon 870 bin dolar gelir elde ettik." diye konuştu.

Almendi, Malatya'nın "dünya kayısı başkenti" olduğunu, bir marka değeri taşıdığını belirterek, depremlerden etkilenen kentin ayağa kalkması için kayısının önemine işaret etti.

Kuru kayısı ihracatı yapan fabrikaların tamamının faaliyete başladığını söyleyen Almendi, şöyle konuştu:

"Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ABD ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye şu an kuru kayısı ihracatı gerçekleştiriyoruz. 1 Ağustos 2022-4 Nisan 2023 arasındaki kuru kayısı ihracatı 62 bin 563 ton. Kuru kayısı ihracatından bu süre zarfında 322 milyon 370 bin dolar gelir elde ettik. Rakamlar Malatya için çok güzel. Şubat ayında düşük olan ihracatımızı, mart itibarıyla kapattık. Nisan ve mayıs aylarından da çok ümitliyiz. Yeni sezon geliyor. Geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerde kayısı ağaçları çiçekler açtı, bazılarında ise açmak üzere."

- 10-15 gün içinde fabrikalar tam kapasiteye ulaşacak

Almendi, geçen günlerde yaşanan zirai donun kayısı üretimini olumsuz etkilemeyeceğini söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleriyle zirai don nedeniyle yaptıkları ortak saha çalışmalarını tamamladıklarını belirten Almendi, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hazırlanan raporlar da mevcut. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak ve hem sizlerle hem kamuoyu ile paylaşacağız. Don vurmasına rağmen şu an mahsulümüz çok iyi. Bazı fabrikalarda çalışmalar yüzde 50'nin üstüne çıktı. Bütün fabrikalarımız aktif halde. Tek sorunumuz çalışanlarımızın sayısının düşük olması. Bütün çalışan personelimizi ve işçilerimizi şehre bekliyoruz. Şu an barınmayla alakalı işçilerin bazı sorunları var, onları da devletimiz en yakın zamanda çözecek inşallah. 10-15 gün sonra fabrikalarımız tam kapasiteyle çalışacak. 2023 yılı için hedeflediğimiz 500 milyon dolarlık ihracatı tamamlayacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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