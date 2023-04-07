Başakşehir Belediyesi Malatyalı depremzedeler için sahada

MALATYA (AA) - ABDULLAH SÖYLEMEZ / SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da görev yapan Başakşehir Belediyesi ekipleri, sosyal donatılardan giyim ve yiyeceğe, sıcak yemekten barınmaya kadar depremzedelere birçok alanda hizmet veriyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'yla "gönül köprüsü" kuran Başakşehir Belediyesi, 120 personeli ve 47 iş makinesiyle yaraların sarılmasında aktif görev alıyor.

Başakşehir Belediyesi Malatya Koordinatörü İrfan Köpürür, AA muhabirine, depremlerin ilk anından itibaren kentte aktif olarak sahada bulunduklarını ve vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılamak için aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Başakşehir Arama Kurtarma ve Afet Yönetimi (BAŞKAY) ekiplerinin bölgede ilk günden beri çalıştığını anlatan Köpürür, şu bilgileri verdi:



"Günlük 10 bin kişi kapasitesine ulaşacak şekilde aşevimizi kurduk ve orada 3 öğün sıcak yemek çıkartıyoruz. Ramazan ayı özelinde de iftar ve sahur şeklinde yemek çıkarılmaktadır. Farklı lokasyonlarda mobil araçlarımızla vatandaşlarımıza hizmet sunmaktayız. Ekiplerimiz mahalle mahalle, köy köy gezerek ihtiyaç sahiplerine gıda, hijyen seti gibi temel ihtiyaç malzemelerini dağıtmaya devam ediyor."

- Depremzedeler için 1833 konteyner kuruldu

Köpürür, kentin 8 noktasında konteyner kent oluşturmak için paydaş kurum ve özel firmalarla ortak çalışma yaptıklarını ve Darende'de 250, Akçadağ'da 26 olmak üzere toplam 1833 konteynerin kurulmasına destek sağladıklarını ifade etti.

Malatya'nın yeniden ayağa kalkması için çaba gösterdiklerini dile getiren Köpürür, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu'nun direktifleriyle farklı konularda çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca başka kurumların veya özel teşebbüslerin kurmak istediği konteyner kentlerin altyapısını da yine ekiplerimiz yapıyor. Şehri ayağa kaldırırken esnafın da ayağa kalkması çok önemlidir. Şehirdeki o ruhun yeniden canlanabilmesi için esnafın da burada olması ve yaşamsal döngüye katkı sağlaması gerekiyordu. Bu minvalde 2. OSB'den bir talep gelmişti. 2. OSB yönetimi konteynerlerin kendileri tarafından temin edileceğini, bizden de altyapının yapılması ve bağlantıların yapılması noktasında destek istemişlerdi. Oradaki 210 konteynerlik bir alanda çalışmamızı tamamladık. Orada çalışanlar iş yerine yakın olacak. Aynı zamanda üretime ve şehre değer katmaya devam edecekler."

- Doluluk yüzde 96'ya ulaştı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi'nde 868 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, buralara depremzedelerin yerleştirilme oranının ise yüzde 96'yı bulduğunu kaydetti.

Köpürür, "Bu çalışmaları beraber yürüttüğümüz paydaşlar var. Zemininin ve üstyapının hazırlanması, altyapı alanlarının hazırlanması ile bağlantıların yapılması, sosyal donatı alanlarının yapılması gibi süreçleri belediye olarak üstlenmiş durumdayız. Konteynerlerin teminini de Rönesans Holding sağlamaktadır. Etap etap depremzedeleri konteynerlere yerleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.