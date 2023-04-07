Malatya'da jandarma depremzedelere desteğini sürdürüyor

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, jandarma ekiplerinin depremzedelere desteği sürüyor.

Malatya Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri mahalle merkezlerine vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çadır kentler kurarak, bölgeye gelen yardımları mülki makamlarla koordineli olarak dağıttı.

Ulaşılamayan mezralara iş makineleriyle yardım ve tahliye faaliyeti yapan ekipler, acil durumlarda mezralara helikopterle çadır ve gıda malzemelerinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Mahallelerde kurulan çadır kentlerin çevre emniyetini alarak devriye faaliyetleri de icra eden ekipler, çocukların çadır kentlerde kullanmaları için oyun sahalarını tamir etti.



Her çadır bölgesine çocuk oyun ve psikolojik destek çadırları kurulumu yapan ekipler, görevini 24 saat esasına göre sürdürüyor.

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