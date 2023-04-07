Kral Şakir, Malatyalı depremzede çocukların yüzünü güldürdü

MALATYA (AAA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki çocuklar, "Kral Şakir: Mikrop Avcıları-Cumburlop" filmini izleyerek eğlenceli vakit geçirdi.

Depremlerden en çok etkilenen illerden olan Malatya'daki çadır kentte gerçekleştirilen etkinliğe, depremzede aileler, çocukları ile Kral Şakir'in karakter tasarımcısı, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu katıldı.

Depremzede çocuklar, izledikleri filmin ardından Kral Şakir'in maskotu eşliğinde dans etti, eğlenceli vakit geçirdi.



Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine, filmi vizyona girmeden önce deprem bölgesindeki çocuklara izlettiklerini söyledi.

Deprem bölgesindeki çocuklarla bir araya gelmeye devam ettiklerini belirten Yaşaroğlu, şöyle konuştu:

"Deprem bölgelerindeki çocuklara bu filmi izletiyoruz. Malatya'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada bir çocuğun yüzünü güldürebiliyorsak bu en mutlu olduğumuz andır. Burada çok büyük bir psikolojik desteğe ihtiyaç var. Sanatın iyileştirici bir gücü var. Umarım bu tarz etkinlikler diğer yapımcılara da örnek olur ve bu tür etkinlikler özellikle deprem bölgesindeki insanlar unutulmaz ve onlar için sürdürülebilir bir şey olur."

Yaşaroğlu, bu tür etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.