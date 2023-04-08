TGC'den deprem bölgesindeki gazetecilere ekipman desteği

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MALATYA (AA) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya ve Adıyaman'da çalışan gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinesi desteği verdi.

TGC Başkan Yardımcısı Vahap Munyar ile Genel Sekreter Sibel Güneş, Malatya'da bir işletmede düzenlenen programda, depremden etkilenen gazetecilerle bir araya geldi.

Güneş, depremler nedeniyle gazetecilerin çok zor günler geçirdiğini belirterek, "33 meslektaşımızı kaybettik, onlarca gazetecimiz yaralandı. Mesleklerini yapabilmeleri için ekipmanlarına ihtiyaçları var. Meslektaşlarımızın da binlerce yurttaş gibi evleri, iş yerleri yıkıldı. Arşivleri, telefonları, bilgisayarları, fotoğraf makineleri enkaz altında kaldı." diye konuştu.

TGC'nin gazetecilerle dayanışma içinde olmayı çok önemsediğinin altını çizen Güneş, şu değerlendirmede bulundu:

"TGC olarak, destek programı başlattık. 100 meslektaşımızı tespit ettik, bugün burada Adıyaman ve Malatyalı gazetecilerle bir araya geldik. Meslektaşlarımızın fotoğraf makinesi, bilgisayar ve cep telefonu ihtiyaçlarına dönük dağıtım yaptık. Meslektaşlarımızla bir arada olmaktan çok mutluyuz. Projenin ikinci adımı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'deki meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız."

Sibel Güneş, zor zamanlarda meslektaşlarıyla bir arada olmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Güneş ve Munyar, gazetecilere bilgisayar, cep telefonu ve fotoğraf makinelerini teslim etti.

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