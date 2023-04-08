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Enkazdan çıkardıkları dikiş makineleriyle baba mesleğini çadırda sürdürüyorlar

AA

Enkazdan çıkardıkları dikiş makineleriyle baba mesleğini çadırda sürdürüyorlar

MALATYA (AA) - ABDULLAH ÖZKUL/GÖKSEL CÜNEYT İĞDE - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin en fazla etkilediği illerden olan Malatya'da yaşayan iki arkadaş, baba mesleği terziliği yıkılan iş yerlerinin enkazından çıkardıkları dikiş makineleriyle AFAD'ın çadırında sürdürüyor.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Mehmet Güneş (22) ve çocukluk arkadaşı Ebubekir Üstün'ün (21) merkez Battalgazi ilçesindeki Pamukhan İşhanı'nda babalarına ait terzi dükkanları, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yıkıldı.

Kendileri de depremden önce babalarının yanında çalışan, ailelerinin geçimini sağlayan iş yerlerinin yıkılmasının ardından omuz omuza veren iki arkadaş, enkazdan sadece iki dikiş makinesi ile az miktardaki kumaş çıkardıktan sonra AFAD'ın kendilerine tahsis ettiği çadırda tezgahlarını tekrar kurdu.

Ebubekir Üstün, AA muhabirine, Güneş ile çocukluktan bu yana arkadaş olduklarını ve aynı binada oturduklarını söyledi.

Aynı iş hanındaki dükkanlarının yıkıldığını belirten Üstün, "Dükkan yıkıldıktan sonra 1-2 makine kurtaralım dedik. Ailelerimiz için bir şeyler yapalım istedik. İş yerimize depremden bir ay önce taşınmıştık. Kumaş için bayağı çaba sarf etmiştim. Şehir dışına çıkıp gelmiştim bir şeyler yapmak için ama 1 ay olmadan deprem oldu, orada çok fazla çalışmak nasip olmadı. Sonrasında ise bu çadıra geldik. Bir şekilde geçinmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Herkes giderse şehrimizi kimi ayağa kaldıracak?"

Kentte bütün esnafın hayatın normale dönmesi için el birliğiyle çalıştığını vurgulayan Üstün, "Hep beraber şehrimizi tekrar ayağa kaldıralım istedik. Pantolon satıyoruz, sökük dikiyoruz. Hırkadır, kazaktır çok çeşitli malzemelerimiz var. Elimizden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hayatın her şekilde devam etmesi lazım, dursak hiç olmaz. Buradan gitmeyi düşünmüyoruz, herkes giderse şehrimizi kim ayağa kaldıracak?" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Güneş ise mesleği çocukken babasının yanında öğrendiğini, enkazdan kurtarabildikleri dikiş makinesi ve çeşitli malzemelerle çadırda tekrar işe koyuldukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hayat mücadelesini arkadaşıyla babalarına destek olarak sürdürdüğünü dile getiren Güneş, şunları kaydetti:

"Bu Allah'tan gelen bir şey. Biz burada milletimize destek oluyoruz. Biz yapmazsak, o yapmazsa hiçbir şeyi normale döndüremeyiz. Askerimiz, polisimiz burada. Mesela dışarıdan gelmiş adam, bir yeri sökük, nerede diktirecek bilmiyor. Bunun için aklımıza burası geldi ve bu çadırı kurduk. Ondan sonra da makinelerimizi koyduk. Babam 25 yıldır terzilikle uğraşıyor. 15 yıldır da yıkılan dükkanımızın bulunduğu Pamukhan İşhanı'nda çalışıyordu. Mesleği babamdan öğrendik çok şükür. Şimdi ona destek oluyorum."

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