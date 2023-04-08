Doğanşehir'de enkazın tamamının bayrama kadar kaldırılması hedefleniyor

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MALATYA (AA) - GÖKSEL CÜNEYT İĞDE/ABDULLAH ÖZKUL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yıkılan binaların yüzde 75'inin enkazı kaldırıldı.



Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'nın Doğanşehir ilçesine koordinatör olarak atanan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek öncülüğünde vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar sürüyor.

13 konteyner kentin kurulacağı yaklaşık 38 bin nüfuslu ilçede, kalıcı konutların ihaleleri de yapılıyor.

Vali Şimşek, AA muhabirine, Doğanşehir'de ilk günden beri çalışmaların devam ettiğini, ilçede devletin destekleri ve milletin gücüyle yaraları sarmaya çalıştıklarını belirtti.

Bir yandan enkaz kaldırma bir yandan da konteyner kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Şimşek, "Enkaz kaldırmada yaklaşık yüzde 75'lik bir seviyeye ulaştık. 250 iş makinesi günde 1200 sefer gerçekleştiriyor. İnşallah bayrama kadar Doğanşehir'deki enkazı kaldırmış olacağız." dedi.

- 13 konteyner kentin kurulum çalışmaları sürüyor

Şimşek, konteyner kent kurma çalışmalarının hızla devam ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"13 konteyner kent kurulması planlamıştı. Bunlardan bir tanesi hemen hemen bitti ve yaklaşık 700 vatandaşımız burada yaşamaya başladı. 12 noktadaki kent kurma çalışmalarımız ise son aşamaya geldi. Altyapı çalışmalarımız buralarda bitti, konteynerleri alana yerleştirmeye başladık. İnşallah burada kısa sürede vatandaşlarımız konteyner kente alınmış olacak. Kalıcı kentler noktasında da güzel gelişmeler oldu. Merkezde planlanan 957 kalıcı konutun temelleri atıldı ve inşaat çalışmaları başladı. Ayrıca kırsal mahallelerde de yine 6 köyümüzde ihaleler gerçekleştirildi. Diğer köylerimizde de sırası geldikçe ihaleler yapılmaya devam edecek."

Vatandaşların yaralarını sarmaya ve depremin izlerini kaldırmaya gayret ettiklerini ifade eden Şimşek, çalışmalarda görev alan Sivas Valiliği, Sivas Belediyesi, Sivas İl Özel İdaresi ve tüm kamu personeline teşekkür etti.

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